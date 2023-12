Venezuela: vittoria dei "sì" ai referendum per la sovranità sul territorio Esequibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiuso con la vittoria netta dei "sì" in tutti e cinque i quesiti, il referendum consultivo tenutosi oggi in Venezuela per sostenere le rivendicazioni di sovranità sul territorio Esequibo, la regione ricca di risorse naturali contesa con la Guyana. I dati diffusi dalle autorità elettorali dicono che nessuno dei quesiti ha ottenuto meno del 95 per cento dei "sì". Le percentuali di consenso maggiori sono andate ai primi due quesiti (97,8 e 98,1 per cento), per i quali anche le opposizioni avevano invitato a votare sì. Farà discutere il dato sull'affluenza, oltre 10,5 milioni sui circa venti milioni di aventi diritto, dopo le numerose cronache audio e video di seggi elettorali apparentemente andati deserti. L'iniziativa referendaria aveva nei giorni scorsi acceso l'allarme su possibili minacce alla stabilità della regione. Timorosa che il referendum - pur meramente consultivo - potesse inficiare la soluzione pacifica del contenzioso, la Guyana aveva cercato di ottenerne la sospensione, ma la Corte internazionale di giustizia (Cig), chiamata a premere su Caracas, si è limitata ad invitare le parti a non prendere iniziative che possano aumentare la tensione. Nel frattempo, il governo del Brasile aveva disposto il rafforzamento del confine nord, segnalando sospetti movimenti militari del Venezuela. (segue) (Vec)