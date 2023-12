Venezuela: vittoria dei "sì" ai referendum per la sovranità sul territorio Esequibo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guyana aveva acceso l'allarme soprattutto su due quesiti: il numero 3, quello con cui si chiedeva alla cittadinanza se fosse d'accordo "con la posizione storica del Venezuela di non riconoscere la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia" sul caso. La domanda insiste su un dubbio che la Corte ha risolto di recente, affermando la propria competenza sul caso, proprio in risposta a un ricorso di Caracas. La Guyana fa inoltre notare che nel corso del tempo il Venezuela ha chiesto proprio all'Aja di sciogliere questioni incidentali sulla causa. Il quesito numero 5 chiedeva il consenso all'idea di creare un nuovo Stato federale venezuelano, la Guyana Esequiba, "sviluppando un piano accelerato per l'attenzione integrale della popolazione attuale e futura del territorio che contempi, tra le altre cose, la concessione della cittadinanza e il rilascio del documento di identità venezuelano". L'allarme è in questo caso rivolto al pericolo che Caracas possa annettere di fatto il territorio conteso. (segue) (Vec)