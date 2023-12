Venezuela: vittoria dei "sì" ai referendum per la sovranità sul territorio Esequibo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricco di preziose risorse naturali, il Territorio Esequibo è tornato al centro di un serrato braccio di ferro internazionale dopo il recente annuncio della Guyana di indire una nuova serie di aste petrolifere. Manovra che per Caracas - rimandando agli interessi nutriti dalla Exxon Mobil nella zona - è prova di una ingerenza diretta degli Stati Uniti. Diversi analisti mettono in questo senso in risalto l’importante svolta rappresentata dalla messa in funzione, a metà novembre, della Unità galleggiante di produzione stoccaggio e scarico “Prosperity”, la terza Fpso di ExxonMobil nell’area, potenzialmente in grado di spingere la produzione nazionale a 620mila barili al giorno, cifra che potrebbe insidiare quella della stessa Venezuela. Caracas ha avviato un'offensiva politica e mediatica, nonché giudiziaria, con un’inchiesta aperta dalla procura generale su una denuncia penale nei confronti del presidente della Guyana, Mohamed Irfaan Alì. (segue) (Vec)