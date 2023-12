Hong Kong: l’attivista pro-democrazia Agnes Chow è in Canada e non intende tornare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non voglio più essere costretta a fare ciò che non voglio fare, e non voglio essere costretta a tornare nella Cina continentale", ha scritto. "Di questo passo, anche se sono al sicuro, il mio corpo e la mia mente collasseranno". Chow ha aggiunto che probabilmente non tornerà mai più ad Hong Kong. Il governo di Hong Kong ha condannato oggi la decisione di Chow tramite un comunicato, definendo il suo comportamento "irresponsabile". "La polizia esorta (Chow) a fare un passo indietro dal baratro", afferma la nota, che esorta anche l’attivista a "non intraprendere una strada senza ritorno e portare il nome di 'fuggitiva' per il resto della sua vita". Chow è stata condannata insieme agli altri attivisti Joshua Wong e Ivan Lam per il loro coinvolgimento nella protesta pro-democrazia del 21 giugno 2019, in cui giovani manifestanti assediarono la sede della polizia della città. In precedenza, Chow era stata uno dei giovanissimi leader del Movimento degli ombrelli del 2014, che chiedeva un cambiamento democratico nella ex colonia britannica. Tra il 2019 e il 2020, insieme a Wong e ad altri membri del gruppo di difesa Demosisto, lavorò per attirare l'attenzione internazionale sul movimento pro-democrazia della città. (Was)