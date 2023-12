Usa: inviato clima Kerry, centrali a carbone andrebbero vietate in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale della Casa Bianca per il clima, John Kerry, ha dichiarato che le centrali a carbone “non dovrebbero essere autorizzate in nessuna parte del mondo". Durante un discorso alla Conferenza sul clima delle Nazioni Unite (Cop28) in corso a Dubai, Kerry ha affermato di aver assunto posizioni “sempre più militanti” sulla politica climatica perché a suo dire le persone starebbero evitando le proprie responsabilità. "Non abbiamo bisogno necessariamente di questo per capire che dovremmo passare oltre il carbone", ha detto Kerry riguardo all'inquinamento prodotto dalle centrali a carbone. "Non dovrebbero essere più autorizzate centrali elettriche a carbone in nessuna parte del mondo". "Ecco come si può fare qualcosa per la salute", ha aggiunto. "E la realtà è che non lo stiamo facendo". Kerry ha preso la parola durante la prima "Giornata della salute”, indetta per evidenziare i legami tra la crisi climatica e le crisi sanitarie, che Kerry ha definito “una cosa sola”.(Was)