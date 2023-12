Giappone: spazio, lancio sonda marziana potrebbe essere rinviato di due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone sta valutando il rinvio dal 2024 al 2026 di un progetto che mira a recuperare i primi campioni dalla superficie della luna marziana, a causa dei problemi nello sviluppo del nuovo razzo vettore H3, destinato a facilitare il lancio della sonda. Lo hanno riferito fonti informate citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Il ritardo comprometterebbe i piani del progetto Martian Moons Exploration (Mmx) che prevedeva di giungere a raccogliere i campioni dalla luna marziana durante l'Esposizione mondiale che il Giappone ospiterà nel 2025 a Osaka, e di trasmettere in diretta immagini dettagliate sul sito dell'expo. Lo sviluppo segue il fallimento a marzo del lancio inaugurale del nuovo razzo vettore giapponese H3, sviluppo dall'agenzia spaziale giapponese e da Mitsubishi Heavy Industries Ltd., che ha comportato anche la perdita di un satellite chiave trasportato come suo carico utile. Il secondo razzo H3, ottimizzato sulla base dei dati raccolti dopo l’incidente, dovrebbe essere lanciato entro marzo 2024, ma il suo carico utile è stato modificato a scopo precauzionale. I piani per trasportare la sonda Mmx e i satelliti sul terzo razzo H3 o successivi dipenderanno dal successo del lancio del secondo razzo. La sonda può essere lanciata in orbita attorno a Marte solo intorno a settembre 2024 a causa delle variazioni della distanza del pianeta rosso dalla Terra. La prossima finestra temporale adatta sarà intorno al 2026, ma la riprogrammazione potrebbe risultare difficile a causa di altri lanci di satelliti che hanno priorità più elevate.(Git)