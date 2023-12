Cina-Bielorussia: Lukashenko, lavoriamo per sviluppare cooperazione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo di una cooperazione strategica onnicomprensiva e capace di resistere alle intemperie tra Bielorussia e Cina è uno degli obiettivi prioritari dei due Paesi. Lo ha detto il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, durante l'incontro tenuto oggi a Pechino con il presidente cinese, Xi Jinping. Tale obiettivo "è determinato dall’unità delle nostre ideologie e dalla logica stessa degli eventi e dei processi globali che si stanno verificando oggi”, ha detto Lukashenko citato dall'agenzia di stampa statale "Belta". "Il nostro incontro del primo marzo è stato per molti versi determinante e ha dettato le dinamiche per l'intero anno. Da marzo sono state organizzate più di 120 visite reciproche. Si tratta di visite di vario genere. E ciò che mi piace di più sottolineare è che sono visite legate a produzione, relazioni commerciali ed economiche”, ha affermato il leader bielorusso. Lukashenko ha anche sottolineato la sua pluriennale conoscenza con Xi Jinping e il lavoro congiunto sullo sviluppo delle relazioni bilaterali. "Abbiamo molta esperienza, sappiamo di cosa hanno bisogno i nostri Paesi. E abbiamo realizzato molto in questo senso", ha affermato il leader della Bielorussia. (Rum)