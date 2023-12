Indonesia: almeno 11 escursionisti uccisi dall’eruzione di un vulcano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 11 escursionisti hanno perso la vita ieri a causa dell’improvvista eruzione di un vulcano sull'isola di Sumatra, in Indonesia. I soccorritori hanno recuperato i corpi senza vita delle 11 vittime, mentre altri tre escursionisti sono stati tratti in salvo dai gruppi di soccorso che hanno lavorato tutta la notte alla ricerca dei dispersi. Il Monte Marapi, con un'altitudine di 2.891 metri, è eruttato ieri, proiettando una colonna di cenere alta 3.000 metri nel cielo che ha riversato detriti vulcanici nei villaggi vicini. Le autorità locali e nazionali hanno rivisto al rialzo la stima delle persone che si trovavano sul monte al momento dell’eruzione: si tratterebbe di almeno 75 escursionisti, 12 dei quali risultano ancora dispersi, mentre 49 sono riusciti a mettersi in salvo. I tre superstiti sono stati trovati vicino al cratere e "le loro condizioni sono gravi, alcuni hanno riportato ustioni", ha dichiarato l'ufficiale.(Fim)