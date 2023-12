Medio Oriente: almeno due navi commerciali attaccate nel Mar Rosso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Comando centrale delle Forze armate Usa, la Uss Carney ha abbattuto tre droni lanciati contro navi commerciali. Non è chiaro se cacciatorpediniere sia stato bersagliato a sua volta da missili o droni. "Abbiamo tutte le ragioni per credere che questi attacchi, sebbene lanciati dagli Houthi nello Yemen, siano autorizzati dall'Iran", ha dichiarato il comunicato. "Gli Stati Uniti valuteranno ogni risposta adeguata in piena coordinazione con i loro alleati e partner internazionali", aggiunge la nota del Comando. Un portavoce militare israeliano, l'ammiraglio Daniel Hagari, ha affermato che le due navi da carico non hanno alcuna relazione con Israele. “Una nave è stata gravemente danneggiata, è in difficoltà e apparentemente rischia di affondare, e un'altra nave è stata leggermente danneggiata", ha riferito Hagari ai giornalisti a Tel Aviv. L'incidente segue una serie di attacchi nella regione dallo scoppio della guerra tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas il 7 ottobre. Una nave mercantile legata ad Israele è stata sequestrata il mese scorso dagli Houthi, alleati dell'Iran. Il gruppo, che controlla la maggior parte della costa yemenita sul Mar Rosso, aveva precedentemente lanciato missili balistici e droni suicidi contro Israele e aveva minacciato di colpire altre navi israeliane. (Was)