Filippine: Stato islamico rivendica attentato

22 luglio 2021

- L’attentato di oggi nelle Filippine, a Marawi, è stato rivendicato dallo Stato islamico (Is). Lo riferisce l’emittente “Al Arabiya”. “I soldati del califfato hanno fatto esplodere un ordigno esplosivo su un grande raduno di cristiani”, ha scritto l’organizzazione terroristica in una nota sui suoi canali Telegram. La rivendicazione è giunta dopo la conferenza stampa tenuta dal ministro della Difesa delle Filippine, Gilbert Teodoro, e dal capo di Stato maggiore delle Forze armate, generale Romeo Brawner, che hanno evidenziato somiglianze tra l’attentato odierno e quello del 27 gennaio 2019 a Jolo. Come riferisce il sito di informazione filippino “Rappler”, il ministro e il generale hanno confermato che l’esplosione è stata causata da un ordigno improvvisato, che ha ucciso almeno quattro persone (un numero più alto secondo altre testate) e ne ha ferite più di 40. L’ordigno è esploso in una palestra dell’Università di Stato di Mindanao (Msu) a Marawi, nella regione autonoma di Bangsamoro nel Mindanao Musulmano (Barmm), dove si stava celebrando una messa cattolica. A Jolo, nella stessa regione, fu colpita con due ordigni, anche in quel caso di domenica, la Cattedrale di Nostra Signora del Monte Carmelo, un attentato attribuito al gruppo islamista Abu Sayyaf che provocò la morte di 23 persone. (segue) (Fim)