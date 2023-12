Francia: assalitore di Parigi aveva prestato giuramento allo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armand Rajabpour-Miyandoab, l'uomo che ieri sera a Parigi ha ucciso una persona all'arma bianca prima di ferirne altre due, aveva prestato giuramento allo Stato islamico. Lo ha annunciato durante una conferenza stampa il procuratore antiterrorismo francese, Jean-Francois Ricard. L'assalitore viene da una famiglia iraniana che non è di confessione musulmana. Nel 2015 si è convertito all'Islam ed è rapidamente caduto "nell'ideologia jihadista", ha detto il procuratore. Ricard ha spiegato che alla fine di ottobre "la madre dell'aggressore aveva segnalato la sua preoccupazione in merito al comportamento del figlio" ma "nessun elemento aveva portato a nuove procedure penali". Rajabpour-Miyandoab soffre di problemi psichiatrici e ha già scontato quattro anni di carcere per aver progettato un attentato nel 2016. Oggi, gli inquirenti hanno fermato tre familiari dell'assalitore. Il presidente Emmanuel Macronha ha convocato una riunione d'emergenza. "La Francia è di continuo sotto la minaccia terroristica", ha detto il ministro dell'Interno Gerald Darmanin al telegiornale dell'emittente televisiva "Tf1".(Frp)