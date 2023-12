Business news: Brasile, Petrobras modifica statuto e semplifica indicazioni politiche per la direzione aziendale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli azionisti della compagnia energetica statale del Brasile, Petrobras, hanno approvato una modifica allo statuto che potrebbe ridurre i limiti posti alle nomine politiche degli alti dirigenti. La modifica è stata approvata dal 54,6 per cento dei votanti, quasi tutti appartenenti all'azionista di maggioranza, lo Stato. La decisione ha annullato i divieti di una legge del 2016 che aveva come obiettivo evitare scandali di corruzione. La modifica non entra comunque direttamente in vigore, dato che il giorno prima la Corte dei conti (Tribunal de contas da uniao, Tcu) ha posto il veto ai cambiamenti di statuto che facilitano le indicazioni alla direzione aziendale causando conflitti di interesse. Un possibile conflitto che dovrebbe essere esaminato dalla Corte suprema. (Brb)