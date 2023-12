Business news: Cile, a ottobre attività economica cresce dello 0,3 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica cilena, misurata mediante l'Indice mensile dell'attività economica (Imacec), ha registrato una crescita dello 0,3 per cento nel mese di ottobre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo quanto riportato in un rapporto della Banca centrale del Cile. La produzione di beni ha evidenziato una crescita dell'1,5 per cento, mentre l'attività commerciale ha registrato una diminuzione dello 0,7 per cento. Parallelamente, i servizi hanno segnato un aumento dell'1 per cento. (Res)