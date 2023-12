Business news: Argentina, inflazione aumentata del 3,1 per cento la settimana dopo l'elezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione settimanale in Argentina ha registrato un aumento del 3,1 per cento dopo la vittoria di Javier Milei alle elezioni presidenziali. Gabriel Rubinstein, segretario della Politica economica argentina, ha evidenziato un significativo aumento dei prezzi nella prima settimana successiva alle elezioni presidenziali del 22 ottobre. Nel periodo precedente al ballottaggio tra Sergio Massa e Milei, con la vittoria di quest'ultimo, i prezzi al dettaglio erano saliti del 2,3 per cento. Le categorie che hanno mostrato maggiori aumenti sono state la frutta (11,6 per cento), la carne (3,4 per cento) e gli alimenti e le bevande acquistati nei supermercati (4,8 per cento). Le verdure, al contrario, hanno registrato una diminuzione del 2,1 per cento. (Arb)