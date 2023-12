Business news: Ocse, pil Perù 2023 a crescita zero, +2,3 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Perù dovrebbe chiudere il 2023 con crescita zero dell'economia, seguito da una ripresa al 2,3 per cento nel 2024 e al 2,7 per cento nel 2025. È quanto si legge nel rapporto Prospettive economiche dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Secondo gli analisti dell'Ocse, gli alti tassi di interesse e di inflazione, uniti alle conseguenze delle crisi climatiche in atto (su tutti, il fenomeno de El Nino), sono destinati a gravare sui consumi domestici, mentre "gli sforzi del governo di rilanciare le infrastrutture sosterranno gli investimenti". L'inflazione, dopo il 6,4 per cento annuo che si attende a fine 2023, dovrebbe scendere al 2,7 per cento nel 2024 e arrivare fino al 2,2 per cento nel 2025. A livello globale, l'Ocse ha rivisto al ribasso la crescita per il 2023, che dovrebbe raggiungere il 2,9 per cento (-0,1 rispetto alle stime di settembre), mentre resta stabile quella del 2024, al 2,7 per cento. (Frp)