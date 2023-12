Business news: Brasile, stima inflazione novembre +4,84 per cento su anno e +0,33 su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre, l'inflazione in Brasile dovrebbe crescere del 4,84 per cento su anno e dello 0,33 per cento su mese. È quanto stima l'istituto nazionale di statistica (Ibge) pubblicando l'indice Ipca-15, stima preliminare dell'andamento sui prezzi (il dato misura la variazione dei prezzi nell'arco di trenta giorni, calcolata però da metà mese alla metà del mese successivo). Dall'inizio dell'anno, l'Ipca-15 ha accumulato una crescita del 4,3 per cento. A novembre 2022, l'indice era cresciuto dello 0,53 per cento su mese. A ottobre, l'indice dei prezzi al consumo certificato dall'istituto nazionale di statistica è cresciuto del 4,82 per cento su anno e dello 0,24 per cento su mese. Il Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale ha fissato l'obiettivo per l'inflazione nel 2023 al 3,25 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. (Brb)