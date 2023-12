Business news: a ottobre bilancia commerciale Messico in passivo di 252 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre 2023 la bilancia commerciale del Messico ha chiuso con un passivo di 252 milioni di dollari. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) dando conto di un netto miglioramento rispetto ai 2,08 miliardi di ottobre 2022. Nei primi dieci mesi dell'anno, il deficit totale è stato pari a 10,33 miliardi di dollari (contro i 27,7 miliardi nello stesso periodo del 2022). Il valore totale delle esportazioni a ottobre è stato pari a 51,9 miliardi di dollari (in aumento del 5,6 per cento su anno), con 3,1 miliardi di dollari per prodotti petroliferi (+14,1 per cento). Le vendite di beni e servizi non petroliferi negli Usa sono cresciuti del 5,4 per cento annuo, del 4 per cento nel resto del mondo. Su mese, il valore totale delle esportazioni è risultato in calo dello 0,35 per cento (-5,51 per cento delle petrolifere, +0,02 per cento delle altre). (Mec)