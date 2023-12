Medio Oriente: Forze Israele intensificano attacchi sulla Striscia di Gaza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano internazionale, è arrivata al porto di Al Arish in Egitto la nave ospedale Vulcano della Marina Militare italiana, grazie allo sforzo congiunto di Farnesina, Difesa e intelligence, in stretto raccordo tra l’ambasciata d’Italia al Cairo e le autorità egiziane. A bordo sono presenti sale operatorie e ambulatori in cui medici civili e militari di diversi Paesi cureranno civili feriti della Striscia di Gaza. Infine, sul piano della diplomazia regionale, il ministro degli Esteri della Repubblica islamica dell’Iran ha avvertito l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, sul rischio dell’espansione a una guerra regionale se il conflitto non si fermerà. Inoltre, i ministri degli Esteri dei Paesi del Golfo si stanno riunendo a Doha, in Qatar, in vista del vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) previsto per martedì 5 dicembre per discutere del conflitto. (Res)