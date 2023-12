© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA CAPITALE- L'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti, Andrea Catarci, partecipa all'iniziativa "Tempo per Roma. Banche del Tempo, Città dei 15 minuti, cittadinanza, comunità". Saranno presenti anche Titti Di Salvo, presidente del Municipio Roma IX, e Claudia Pappatà, consigliera comunale del Pd. Modera la giornalista Eugenia Scotti. Incursioni artistiche di Massimo Wertmuller. Sala della Protomoteca in Campidoglio (ore 16)- L'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, interviene al convegno "Concorsi di progettazione: il Museo della Scienza di Roma". Casa dell'Architettura in piazza Manfredo Fanti 47 a Roma (ore 16)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla cerimonia di inaugurazione del passaggio Callas, che collega il Teatro dell'Opera all'Hotel Quirinale, cerimonia nel corso della quale verrà apposta una targa dedicata al ricordo dell'artista. Piazza Beniamino Gigli 1 a Roma (ore 19)VARIE- Spettacolo, promosso dall'assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale e dalle Acli di Roma e provincia, dedicato alle nonne e ai nonni della città. L'evento sarà l'occasione per la presentazione di un manuale antitruffa che verrà distribuito gratuitamente. È prevista la presenza di Barbara Funari, assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, Lidia Borzì, presidente Acli Roma e provincia, Lamberto Giannini, prefetto di Roma, Carmine Belfiore, Questore di Roma. Teatro di Villa Lazzaroni in via Tommaso Fortifiocca 71 a Roma (ore 16) (Rer)