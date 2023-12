Business news: Brasile, in trimestre agosto-ottobre disoccupazione ai minimi dal 2015

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da agosto a ottobre, il tasso di disoccupazione in Brasile è stato del 7,6 per cento, un calo di tre decimi di punto percentuale rispetto al trimestre mobile precedente. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ibge), segnalando che si tratta del valore più basso dal trimestre chiuso a febbraio 2015, quando la disoccupazione era al 7,5 per cento. Senza lavoro si trovano 8,3 milioni di brasiliani, 261 mila in meno rispetto al precedente periodo, mentre la popolazione occupata è salita a 100,2 milioni, numero più alto dall'inizio delle serie storiche (il primo trimestre del 2012). Il livello di occupazione, la percentuale di persone occupate sulla popolazione in età da lavoro, è stimato al 57,2 per cento. (Brb)