Business news: Ocse, pil Brasile 2023 in crescita del 3 per cento, +1,8 per cento nel 2024

- Il Brasile chiuderà il 2023 con una crescita del prodotto interno lordo pari al 3 per cento su anno, per poi calare all'1,8 per cento nel 2024 e risalire a quota 2 per cento nel 2025. È quanto si legge nel rapporto Prospettive economiche dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). L'attività economica, segnalano gli analisti Ocse, ha avuto un forte rimbalzo nella prima metà del 2023, grazie soprattutto agli eccezionali raccolti agricoli e al persistere del consumo privato. Nonostante condizioni finanziarie restrittive, i consumi domestici dovrebbero continuare ad essere robusti grazie alla forte crescita dell'occupazione, al calo dell'inflazione e a più alte spese sociali. L'allentamento della politica monetaria dovrebbe al contempo iniziare a rilanciare gli investimenti nel 2024, mentre l'inflazione, calata in modo sensibile nel 2023, dovrebbe rientrare nei limiti obiettivo fissati dalla Banca centrale (Bc) durante il 2024. La corsa dei prezzi, dopo il 4,6 per cento annuo che si attende a fine 2023, dovrebbe scendere al 3,2 per cento nel 2024 e al 3 per cento nel 2025. (Frp)