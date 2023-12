Business news: Ocse, pil Colombia 2023 in crescita dell'1,2 per cento, +1,4 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia dovrebbe chiudere il 2023 con una crescita del prodotto interno lordo pari all'1,2 per cento su anno, spingendosi all'1,4 per cento nel 2024 e fino al 3 per cento nel 2025. È quanto si legge nel rapporto Prospettive economiche dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Per gli analisti Ocse, i consumi domestici subiranno nel 2024 gli effetti dell'inflazione, cui la Banca centrale ha risposto con tassi di interesse record per gli ultimi 25 anni. L'inflazione "ha iniziato a scendere e dovrebbe rientrare nella finestra obiettivo del 2-4 per cento nella seconda metà del 2025".La corsa dei prezzi, dopo il 9,9 per cento annuo che si attende a fine 2023, dovrebbe scendere al 6,1 per cento nel 2024 per poi scendere al 4 per cento nel 2025. A livello globale, l'Ocse ha rivisto al ribasso la crescita per il 2023, che dovrebbe raggiungere il 2,9 per cento (-0,1 rispetto alle stime di settembre), mentre resta stabile quella del 2024, al 2,7 per cento. (Frp)