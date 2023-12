Business news: Argentina, giudice annulla decreto che dichiarava telefonia e internet servizi essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giudice Cecilia de Negre ha dichiarato nullo il decreto di necessità e urgenza con cui il presidente uscente dell'Argentina, Alberto Fernandez, aveva dichiarato Internet, telefono e la televisione via pago servizi pubblici essenziali, congelandone i prezzi. L'atto - varato ad agosto del 2020, nel pieno della prima crisi pandemica -, contiene per il magistrato norme restrittive della concorrenza e nell'erogazione di servizi, discipline che andavano ratificate Parlamento. Per "dichiarare una attività economica servizio pubblico, è necessaria una legge emessa dal Parlamento", ha sostenuto de Negre secondo cui, inoltre, "disponendo che l'attività prestata sia sottratta al settore privato, si limitano diritti fondamentali", operazione che non può essere disposta per decreto dell'esecutivo. (Abu)