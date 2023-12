Disabilità: Battaglia (Pd), necessario fare sempre di più e meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 dicembre "ci ricorda ogni anno che, come amministratori e politici, dobbiamo sempre fare di più e meglio per garantire pari opportunità alle persone con disabilità della nostra città e del nostro Paese, guardando al Dopo di Noi e alla vita indipendente come baluardi da non tradire". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina del Pd, Erica Battaglia. "Si tratta sempre di fare scelte e di decidere da che parte stare - aggiunge -. La politica se vogliamo è cosa semplice per chi ha ideali chiari e la Convenzione Onu come lume dell'azione politica: siamo ancora lontani da alcuni obiettivi e ancora molto deve essere garantito in termini di accesso ai servizi, accessibilità e diritto all'inclusione lavorativa. Restiamo coerenti: il miglior segnale da dare in questa importante giornata". (Com)