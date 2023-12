India: elezioni, il Bjp vince in tre Stati su quattro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito del popolo indiano (Bjp) ha vinto in tre dei quattro Stati che hanno votato nel corso di novembre per il rinnovo delle rispettive assemblee legislative e in cui si sono svolti oggi gli scrutini. Il Bjp, il partito del primo ministro Narendra Modi, si è aggiudicato la vittoria inMadhya Pradesh, Rajasthan e Chhattisgarh. Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione a livello centrale, si è imposto nel Telangana. Il Madhya Pradesh e il Rajasthan sono i due Stati con gli elettorati più ampi di questa tornata: 56 milioni e 52 milioni di aventi diritto al voto rispettivamente. Nel primo, nell’India centrale, il Bjp mantiene il governo, ottenendo una maggioranza di 163 seggi su 230. Nel secondo, nell’India settentrionale, dove invece era al potere il Congresso, il Bjp si è affermato con 115 seggi su 200. Il Congresso ha perso anche il governo del Chhattisgarh, nell’India centrale, dove il Bjp ha ottenuto 56 seggi su 90, mentre ha conquistato quello del Telangana, nell’India centro-meridionale, con 65 seggi su 119, a scapito del Consiglio nazionale indiano (Brs) che guidava l’esecutivo uscente. Domani si terrà lo scrutinio del Mizoram, il quinto Stato in cui si è votato a novembre.(Inn)