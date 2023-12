© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'evento "Amnesty International Italia: la Dichiarazione universale dei diritti umani celebra il suo 75mo anniversario". Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma (ore 10)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa all'evento "Roma 1993-2023" per l'anniversario dei 30 anni dalla prima elezione diretta del sindaco. Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in viale Pietro de Coubertin 30 a Roma (ore 12:30)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia di inaugurazione delle targhe toponomastiche in memoria degli agenti vittime del terrorismo "Viale Antonino Mea" e "Viale Pierino Ollanu" all'interno di Villa Gordiani con accesso da via Olevano Romano a Roma (ore 16)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'evento organizzato da Thales Alenia Space Italia per i 40 anni di attività degli stabilimenti di Roma e L'Aquila presso Officine Farneto in via Monti della Farnesina 73/a a Roma (ore 17:30) (segue) (Rer)