Business news: El Salvador, esportazioni verso la Cina sono le più basse degli ultimi otto anni

- Nei primi dieci mesi del 2023 le esportazioni di beni da El Salvador verso la Cina sono state le più basse degli ultimi otto anni. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Banca centrale salvadoregna, secondo cui tra gennaio e ottobre le aziende locali hanno spedito merci per un valore di 9,9 milioni di dollari, la cifra più bassa dal 2016, quando nello stesso periodo furono registrate spedizioni per 4,3 milioni di dollari. Il valore delle esportazioni accumulate nel 2023 rappresenta un calo del 78,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, pari a 36 milioni di dollari in meno. El Salvador ha stabilito relazioni diplomatiche con la Cina nell’agosto 2018, una decisione che ha comportato la fine di un accordo di libero scambio con Taiwan, che acquistava principalmente caffè e zucchero. Tra l’entusiasmo per il nuovo alleato, la seconda economia mondiale dopo gli Stati Uniti, i funzionari dell’amministrazione del presidente Salvador Sanchez Ceren hanno promesso che il colosso asiatico avrebbe coperto la quota di spedizione. Quattro anni dopo, nel novembre 2022, è stato annunciato un riavvicinamento tra Pechino e San Salvador per istituire un accordo di libero scambio, ma finora nessuna delle due parti ha segnalato progressi. (Mec)