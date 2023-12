Business news: Ocse, pil Messico 2023 in crescita del 3,4 per cento, +2,5 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico dovrebbe chiudere il 2023 con una crescita del prodotto interno lordo pari al 3,4 per cento su anno, calando al 2,5 per cento nel 2024 e al 2 per cento nel 2025. È quanto si legge nel rapporto Prospettive economiche dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Secondo gli analisti dell'Ocse, i consumi saranno ancora sostenuti da un forte mercato del lavoro, mentre ad accompagnare gli investimenti ci saranno le grandi opere infrastrutturali che dovrebbero chiudersi entro il 2024. La dinamica delle esportazioni dovrebbe risentire di una crescita più debole negli Stati Uniti, principale partner commerciale del paese. La corsa dei prezzi, dopo il 5,5 per cento annuo che si attende a fine 2023, dovrebbe scendere al 3,9 per cento nel 2024 e arrivare fino al 3,2 per cento nel 2025. A livello globale, l'Ocse ha rivisto al ribasso la crescita per il 2023, che dovrebbe raggiungere il 2,9 per cento (-0,1 rispetto alle stime di settembre), mentre resta stabile quella del 2024, al 2,7 per cento. (Frp)