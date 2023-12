Business news: Brasile, parlamento approva imposte sui "super ricchi" e su guadagni delle imprese all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Brasile ha dato il definitivo via libera alla legge che permetterà di applicare imposte sulle imprese con sede all'estero e sui cosiddetti fondi dei "super-ricchi". Il documento, approvato ad ottobre dalla Camera e ora pronto per la firma del presidente, è parte essenziale della strategia del governo per aumentare il gettito fiscale e garantire l'equilibrio di bilancio per il 2024. Una legge fortemente voluta dal ministro delle Finanze, Fernando Haddad, in linea con la politica di maggiore equità fiscale promessa dal governo, e approvata in tempo utile perché - rispettando il criterio di prevedibilità garantito ai contribuenti - possa dispiegare i suoi effetti per l'anno prossimo. Il testo, approvato a larghissima maggioranza al Senato, istituisce un prelievo annuale del 15 per cento sulle rendite ottenute dalle imprese offshore. Fino ad ora la legge imponeva il pagamento di imposte solo al momento in cui il guadagno viene trasferito a un cittadino in Brasile, o in altri casi di movimento degli utili. (Brb)