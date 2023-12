Disabilità: Mattia (Pd), nel Lazio estendere a 17 anni contributo minorenni autistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio ci sono circa 400 minori di età compresa tra i 13 e i 17 anni, affetti dallo spettro autistico "che non godono del contributo spese in forma di rimborso, per le cure che gli vengono prestate dai vari professionisti iscritti nell'Elenco regionale. Questo perché, tale contributo viene concesso solo ai minori che arrivano ai 12 anni. Una grande stortura. Per questo ho presentato una proposta di legge per aumentare la platea fino ai minori di 17 anni e per non lasciare da sole le famiglie dei 400 minori esclusi nella Regione Lazio". Lo afferma in una nota pubblicata sui social network la consigliera regionale del Pd del Lazio, Eleonora Mattia. "Abbattiamo quel muro sul quale si infrangono, ogni giorno, le aspettative e le speranze delle tante famiglie che assistono le loro figlie e i loro figli disabili. Nessuno resti indietro o si senta da solo. Arricchiamoci delle nostre specifiche differenze", conclude. (Com)