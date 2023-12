Business news: probabile futura ministra Esteri, Argentina non entrerà nei Brics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina non entrerà a far parte dei Brics, il gruppo di paesi emergenti (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), così come annunciato dal governo del presidente uscente, Alberto Fernandez. Lo ha detto Diana Mondino, deputata da tutti accreditata come futura ministra degli Esteri nel governo del presidente eletto, Javier Milei. L'ingresso nei Brics "non è mai stato approvato, non siamo mai entrati nei Brics. Non c'è mai stata una marcia indietro", ha detto Mondino a margine della 29ma conferenza annuale dell'Unione industriale argentina (Uia). Concetto ribadito in un sintetico messaggio pubblicato sul proprio profilo X: "Non entreremo nei Brics". L'Argentina era stata invitata a far parte del blocco - assieme a Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti -, al termine della riunione tenuta ad agosto. Un ingresso che si sarebbe dovuto concretizzare con l'anno nuovo. (Abu)