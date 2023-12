Cop28: il ministro dell’Economia tedesco annulla la partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, ha annullato, su richiesta del cancelliere Olaf Scholz, la sua partecipazione alla Cop28 di Dubai, prevista per domani 5 dicembre. Come riferisce l’emittente televisiva “Zdf”, la presenza dell’esponente dei Verdi a Berlino è richiesta per far fronte alla crisi di bilancio che la Germania sta attraversando a seguito della sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) sul fondo per il clima e la trasformazione (Ktf). (Geb)