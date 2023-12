Medio Oriente: Netanyahu, sforzi Israele per liberare ostaggi continuano attraverso le armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha affermato che gli sforzi del suo Paese per liberare altri ostaggi dalla Striscia di Gaza vengono compiuti attraverso la campagna militare. Lo riferiscono i media israeliani, precisando che la dichiarazione è arrivata al termine della riunione del partito del premier Likud. "Stiamo continuando a parlare con il nostro nemico per continuare a liberare ostaggi: parlando con il fuoco", ha affermato Netanyahu, aggiungendo che il gabinetto di guerra sta agendo "rapidamente ma non in modo avventato" nelle sue decisioni sui combattimenti, e che l'attenzione rimane concentrata sia sul fronte meridionale che su quello settentrionale. (Res)