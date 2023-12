Serbia: la attività di Stellantis nel Paese tra i temi del colloquio Meloni-Vucic a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, le attività del gruppo Stellantis in Serbia sono state uno dei temi affrontati dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal presidente serbo Aleksandar Vucic nel loro incontro di oggi a Belgrado. Lo ha confermato anche Vucic, che nelle dichiarazioni congiunte alla stampa dopo il colloquio ha affermato che Stellantis inizierà con la produzione della Panda elettrica a Kragujevac. Oltre alla produzione della Panda elettrica, ha detto il capo dello Stato serbo, “potrebbe essere motore di nuovi investimenti nell’automotive, dove ci sono investimenti diretti enormi”. Fiat è presente in Serbia, nello storico stabilimento di Kragujevac, dal 2008. L’investimento, dal valore di 950 milioni di euro, è il più importante mai realizzato in Serbia. Nello stabilimento, detenuto al 30 per cento dallo Stato serbo, veniva prodotto fino all’anno scorso il modello Fiat 500 L, impiegando circa duemila lavoratori. Il 28 aprile 2022, Stellantis e il governo di Belgrado hanno siglato una nuova intesa per un investimento del valore di 190 milioni di euro, di cui 48 milioni finanziati dallo Stato serbo. In base all’accordo, a Kragujevac verrà avviata la produzione di una auto elettrica di marchio Fiat che partirà a metà 2024. Lo stabilimento è al momento chiuso per la riconversione delle linee produttive. (Seb)