Medio Oriente: Forze Israele intensificano attacchi sulla Striscia di Gaza (2)

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha tenuto una riunione con il suo partito, il Likud, durante la quale ha affermato che gli sforzi del suo Paese per liberare altri ostaggi dalla Striscia di Gaza vengono compiuti attraverso la campagna militare. Il premier ha aggiunto che il gabinetto di guerra sta agendo "rapidamente ma non in modo avventato" nelle sue decisioni sui combattimenti, e che l'attenzione rimane concentrata sia sul fronte meridionale che su quello settentrionale. Per quanto riguarda lo scenario post-bellico, un funzionario ha confermato l’ipotesi di creare una zona cuscinetto nella Striscia di Gaza, ma ha anche affermato che le truppe dello Stato ebraico non saranno schierate sul lato palestinese del confine. Nel frattempo è in corso un dibattito alla Knesset (il parlamento israeliano) che precede un voto relativo al bilancio di guerra aggiornato. (segue) (Res)