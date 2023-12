Difesa: Crosetto, nessuna promozione per Vannacci ma incarico per competenza di ruolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, ha proseguito Crosetto, "il generale Vannacci non è stato nominato, come scrivono in queste ore alcune tv e organi di stampa, 'capo delle forze terrestri' ma capo di Stato maggiore del Comando delle Forze Terrestri. Comando delle Forze terrestri che ha un suo comandante, il generale Camporeale e un vice comandante, il generale Ristuccia, comandante delle Forze Operative. Il generale Vannacci dipenderà e sarà dunque agli ordini del generale Ristuccia. Suggerirei, pertanto, di evitare polemiche strumentali basate su scarse o superficiali informazioni e di attendere con serenità che, come sempre, la legge faccia il suo corso”, ha concluso il ministro. (Res)