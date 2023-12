Business news: ministro Miniere del Brasile, intendiamo aderire all'Opec+ da gennaio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Miniere del Brasile, Alexandre Silveira, ha affermato che il Paese ha intenzione di aderire all'Opec+ da gennaio del 2024. L'Opec+ è l’organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio allargata ad altri membri esterni. Il ministro ha dichiarato che il Brasile, il più grande produttore di petrolio dell'America Latina, non assumerà nessun impegno per ridurre della produzione. "Questo è un momento storico per il Brasile e per l'industria energetica, si apre un nuovo capitolo per il dialogo e la cooperazione internazionale nel settore dell'energia". (Brb)