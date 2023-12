Disabilità: a Roma una giornata di sport e giochi per l'inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giornata di sport contro le discriminazioni e per favorire l'inclusione delle persone disabili in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità: stamattina a Roma nei campi del Comitato italiano paralimpico all'Eur si è svolta una giornata di giochi a cui hanno preso parte anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, l'assessora alle Politiche sociali di Roma, Barbara Funari, e l'assessore alle Politiche sociali della Regione Lazio, Massimiliano Maselli. Tanti gli sport nei quali si sono cimentati atleti disabili e normodotati: calcio, tennis, basket, nuoto artistico, atletica leggera, rugby, hockey, baseball. Il ministro, con indosso un fratino rosso dello "Skymano", ha provato diverse attività sportive. "È una giornata di festa - ha detto l'assessora Funari - per fare attività all'aperto e per ribadire quanto lo sport sia uno strumento indispensabile per l'inclusione sociale e per contrastare le discriminazioni e le barriere culturali". (segue) (Rer)