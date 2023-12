Imprese: Meloni a Belgrado, in Serbia c’è molta Italia, ma interscambio può crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore “del nostro interscambio può crescere: in Serbia c’è già molta Italia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Belgrado, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il presidente serbo Aleksandar Vucic. “Belgrado è la prima città al mondo dove hanno aperto uffici Cassa depositi e prestiti, Simest e Sace: ciò racconta l’attenzione del mondo imprenditoriale italiano a investire in questo paese”, ha aggiunto Meloni, secondo cui le molte sfide dettate dalle crisi in corso offrono anche delle grandi opportunità per lo sviluppo degli investimenti. (Rin)