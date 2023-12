Italia-Serbia: Meloni, condividiamo impegno per una lotta all’immigrazione irregolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contrasto all’immigrazione irregolare, per quel che riguarda la rotta balcanica, è un obiettivo che Roma e Belgrado condividono. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Belgrado, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il presidente serbo Aleksandar Vucic. “Voglio ringraziare la Serbia la Serbia per gli sforzi che sta dimostrando in questa direzione. Siamo convinti che le nostre energie debbano spostarsi sulla dimensione esterna, elemento per noi centrale per il contrasto all’immigrazione illegale”, ha aggiunto Meloni.(Rin)