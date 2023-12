Libia: ambasciatore Ue Orlando, incoraggio le parti a sostenere iniziativa dell’inviato Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione Europea in Libia, Nicola Orlando, ha incoraggiato tutti gli attori interessati a partecipare all’iniziativa dell’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, per risolvere lo stallo politico nel Paese nordafricano. Lo riferisce lo stesso Orlando sul suo profilo X (ex Twitter), precisando che la dichiarazione è arrivata durante il suo incontro a Tripoli con il capo del Consiglio di presidenza della Libia, Mohamed Menfi, durante il quale hanno discusso di alcuni argomenti centrali per il crescente partenariato tra l'Unione europea e la Libia. (Lit)