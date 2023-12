Africa: Burkina Faso e Niger, G5 Sahel non raggiunge obiettivi e serve interessi stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione G5 Sahel “non riesce a raggiungere i suoi obiettivi”, ostacola le aspirazioni nazionali e serve “interessi stranieri”. Così, in un comunicato congiunto diffuso ieri, il Burkina Faso e il Niger, entrambi guidati da governi militari, hanno ufficializzato la loro uscita da tutti gli organismi del gruppo regionale per la cooperazione in materia di sicurezza istituito nel 2014 con Mali, Ciad e Mauritania. Il Mali, altro Paese teatro di un colpo di Stato, ne era già uscito nel maggio del 2022. Secondo i governi golpisti di Ouagadougou e Niamey, la decisione è già operativa dal 29 novembre. Del resto, i due Paesi, insieme al Mali, si sono già uniti in un accordo di mutua difesa lanciando il 16 settembre l’Alleanza degli Stati del Sahel (Aes). (segue) (Res)