Lazio: Sabatini (Fd'I), bene ok Regione ai 16 progetti per lo sviluppo rurale locale

- La Regione Lazio ha approvato tutti i progetti presentati dai Gruppi di azione locale (Gal), 16 in tutto, che hanno partecipato al bando regionale per lo sviluppo rurale e per questo "ringrazio l'assessore all'Agricoltura Giancarlo Righini che ha prima prorogato i termini per la presentazione delle strategie di sviluppo visto l'interesse e la forte voglia di partecipare manifestata dai territori, e in secondo luogo è riuscito a reperire oltre tre milioni di euro che si sono aggiunti ai 73 milioni già stanziati dal bando". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini. "Un grazie - aggiunge - anche agli uffici dell'assessorato per il lavoro svolto con grande efficienza permettendo di raggiungere il risultato di oggi. Sono per me un motivo di grande soddisfazione i 6 milioni per il Gal Tuscia, gli oltre 5 milioni per il Gal dell' Etruria meridionale, e i quasi 4 milioni del Gal Etrusco Cimino. Queste azioni programmate sui territori, frutto della positiva sinergia che si è creata fra la Regione e le amministrazioni e soprattutto della capacità di aggregazione delle comunità locali, consentiranno importanti opportunità di sviluppo economico, restituendo slancio alle aree rurali e scongiurando soprattutto lo spopolamento grazie alla possibilità concreta di nuove occasioni imprenditoriali e occupazionali". (Com)