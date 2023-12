Tunisia: ministeri Finanze approva misura di sostegno a imprese importatrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze della Tunisia aumenterà l'aliquota dell'anticipo sulle importazioni di prodotti di consumo dal 10 al 15 per cento per le aziende la cui situazione fiscale non è in regola a partire dal 1° gennaio 2024. Lo riferisce il quotidiano economico tunisino “L'Economiste Maghrebin”, secondo cui il ministero ha spiegato che questa misura riguarda le aziende con debiti fiscali definitivamente scaduti e che non hanno concordato un piano di riscossione con l'esattore. Il provvedimento si applica anche alle imprese con situazioni fiscali regolarizzate, ma le cui dichiarazioni sono insufficienti. In particolare, si applica alle società che sono state oggetto di denunce ufficiali per reati fiscali, come previsto dal Codice delle imposte e delle procedure, e che non sono state oggetto di patteggiamento, classificazione, assoluzione o condanna. Il ministero ha precisato che questa decisione sarà attuata attraverso lo scambio elettronico di dati, in tempo reale, nell'ambito della rete di banche dati tra la direzione generale delle Imposte, la direzione generale della Contabilità e della riscossione, nonché la direzione generale delle Dogane. (Tut)