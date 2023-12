Corea del Sud: stampa, in vista rimpasto di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, potrebbe annunciare domani un significativo rimpasto di governo, con la possibile sostituzione di dieci ministri su 19. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”, precisando che potrebbero cambiare titolari, tra gli altri, i ministeri delle Finanze, delle Piccole e medie imprese, della Scienza, dell’Agricoltura e del Lavoro. L’indiscrezione non giunge inattesa perché diversi ministri avrebbero intenzione di candidarsi alle elezioni generali in programma il prossimo aprile. A ciò si aggiungono altri motivi, tra cui il fallimento della candidatura della città di Busan come sede dell’Expo 2030. A questo proposito l’attenzione è concentrata anche sul ministro degli Esteri, Park Jin, impegnato in prima fila nella fallita campagna di candidatura. Per il ministero delle Finanze, attualmente guidato da Choo Kyung-ho, si fa il nome dell’ex segretario presidenziale Choi Sang-mok. (Git)