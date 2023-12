Spagna: centinaia di persone protestano a Madrid contro la legge di amnistia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone si sono radunate oggi nei pressi del tempio di Debod a Madrid nella manifestazione di protesta organizzata dal Partito popolare (Pp) contro la legge di amnistia in favore degli indipendentisti catalani. I popolari hanno definito la protesta "più giustificata" dopo l'incontro di ieri tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e Uniti per la Catalogna (JxCat) in Svizzera per fare un punto sull'accordo raggiunto per l'investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez. I due partiti hanno scelto il diplomatico salvadoregno Francisco Galindo Perez come verificatore internazionale delle riunioni che entrambe le parti terranno nei prossimi mesi. Il Pp ha già annunciato un'offensiva in tutte le istituzioni per costringere il governo a rivelare ciò che sta negoziando con il partito di Carles Puigdemont. (Spm)