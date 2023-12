Cultura: da Regione Lazio 75 mila euro per diffusione libri e lettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile, Simona Baldassarre, ha deliberato di approvare il Piano delle iniziative e interventi regionali a favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio di quest’anno, per un importo di 75.000 euro, di cui 25.000 per il progetto "Cal, Continuare a leggere nell'età di mezzo. Preadolescenti in biblioteca", e 50.000 per "Più Libri Più Liberi. Fiera nazionale della piccola e media editoria". (segue) (Com)