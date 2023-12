Medio Oriente: procuratore Corte penale internazionale, la legge deve proteggere tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore della Corte penale internazionale (Cpi), Karim Khan, ha affermato che è necessario dimostrare che la legge è in prima linea ed è in grado di proteggere tutti. Lo ha detto durante la sua visita in Israele e nei Territori palestinesi, secondo quanto riferito sulla pagina X (ex Twitter) dell’organismo. Secondo il quotidiano “Times of Israel”, Khan ha sottolineato che la sua visita "non è di natura investigativa", ma afferma di aver potuto parlare con le vittime di entrambe le parti del conflitto in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas e che "il mio ufficio intensificherà ulteriormente gli sforzi per portare avanti le indagini in relazione a questa situazione". (Res)