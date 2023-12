Bangladesh: ministero Esteri, Bnp boicotta elezioni ma partecipa con candidati indipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale del Bangladesh ha ricevuto 2.711 documenti di candidatura in vista delle elezioni che si terranno il prossimo 7 gennaio per eleggere 300 membri della Casa della Nazione, il parlamento unicamerale, in altrettanti collegi (altri 50 seggi sono di nomina e riservati a donne). Lo rende noto un comunicato del ministero degli Esteri di Dacca, precisando che 1.964 documenti sono stati presentanti da esponenti di 30 partiti politici, su 44 partiti registrati, e 747 da candidati indipendenti. Tra questi ultimi c’è “un buon numero di ex parlamentari e dirigenti del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp)”, si legge nella nota, secondo la quale “una frazione” del principale partito di opposizione “invece di partecipare ha fatto ricorso all’incendio di proprietà pubbliche e private, ai blocchi, agli scioperi e alle aggressioni, e sta boicottando le prossime elezioni (anche se molti dei suoi stessi leader stanno partecipando)”. Il maggior numero di documenti, 304, è stato presentato dal Partito nazionale (JaPa ), mentre la Lega popolare (Al) al governo è al secondo posto con 303. Seguono Zaker con 218, Trinomool Bnp con 151, Partito nazionale del popolo con 142, Congresso del Bangladesh con 116 e altre formazioni. (segue) (Inn)