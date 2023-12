Bangladesh: ministero Esteri, Bnp boicotta elezioni ma partecipa con candidati indipendenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il termine per la presentazione dei documenti è scaduto il 30 novembre. Secondo il calendario annunciato il 15 novembre dalla Commissione elettorale, l’esame dei documenti si concluderà domani, 4 dicembre, e fino al 17 dicembre potranno essere comunicati eventuali ritiri. Il 18 dicembre la Commissione assegnerà ai candidati i simboli elettorali. Quel giorno inizierà la campagna elettorale, che si concluderà il 5 gennaio, anche se con la pubblicazione del calendario elettorale è già entrato in vigore il codice di condotta elettorale. Il mandato del governo attualmente in carica terminerà il 29 gennaio. (segue) (Inn)